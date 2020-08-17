第一款鴻蒙系統（Harmony OS）手機即將現身？供應鏈方面消息傳出，華為（Huawei）今年將推出搭載鴻蒙系統的智慧手錶，此外其餘IoT(物聯網)商品以及PC、平板、手機等都有可能採用。讓人格外期待是否當前已經距離首款鴻蒙手機問世的時間點不遠了！？

受到美中貿易戰的影響，華為在中國大陸以外的市場所推出的Android手機，自2019年下半年開始就沒有GMS授權，無法順利使用Google相關應用程式、也不能內建Google Play Store。華為因此在2019年推出鴻蒙系統（Harmony OS），並且推出HMS，還有華為自家手機應用商店AppGallery。歷經好一陣子的發展，今年總算到了推出鴻蒙手機的時刻了嗎？

在今年8月初中國信息化百人會2020年峰會中，華為消費者業務CEO余承東表示，除了指出華為今年受到貿易戰的影醒，9月15日之後麒麟晶片就會斷供；此外也表示今年智慧手錶產品就會搭載鴻蒙系統，且未來PC、平板、手機都有望採用。他先前就曾表態，指出若是有一天華為無法再使用Android系統，將旗下手機轉換到鴻蒙系統將會很迅速，只需要一兩天就能辦到！隨著HMS生態系的發展，華為將越來越有本錢推出搭載鴻蒙系統的手機。

陸媒報導，就是基於HMS的高度發展，以及外部環境壓力，華為已經開始考慮推出更多自主東端產品的計畫，鴻蒙系統手機就是其中一個選項。要在中國大陸以外市場推出搭載鴻蒙系統的手機，最大難處之一就是所支援的應用程式不夠多（Google Play Store 以及蘋果App Store內的應用程式至少都超過2百萬個）。究竟華為AppGallery以及HMS生態在歷經約一年後會發展到哪樣的高度，或許在9月10日至12日在東莞舉行的華為開發者大會2020中，就會揭曉答案！

(科技)