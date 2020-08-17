為提高農友從事稻作生產之保障，農委會農糧署持續推動水稻保險，與農業天然災害救助措施一併施行，提供農友雙重保障，協助安定農友收益。

農糧署指出，水稻保險自106年第2期作開辦以來，對於產量減少地區，已實質發揮轉嫁種植風險之效益，尤其是蟲害疫病影響產量等災害救助無法涵蓋部分，更可藉由水稻保險填補損失之收益。

農糧署表示，為持續鼓勵農友投保水稻保險以降低生產風險，對於農地為自有或持有租約、耕作協議書、委託經營合約書、土地使用同意書、農戶種稻及轉(契)作休耕補助申請申報書或加入稻米產銷契作集團產區契作有案之種稻農友，均可參加水稻保險，至於口頭約耕農友，可至當地農業改良場申請實際從事農業生產工作證明文件，經審查合格取得從農工作證明後，即可至農會投保。

農糧署提醒，今年第2期作水稻保險受理投保時限至8月31日止，農友可評估生產風險，把握受理時限，最低自付10%之保險費，保險費每分地80元有找，中央即提供50%保險費補助，加計地方政府加碼提供保費補助，花小錢就有大保障。

(工商 )