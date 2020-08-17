投信投顧公會再爭取個人投資儲蓄帳戶（TISA）扣除額，但金管會主委黃天牧「不急」。黃天牧17日表示，目前並沒有向財政部爭取定期定額投資基金給予租稅優惠的想法，也不會以基富通的好享退作實驗平台，向各部會爭取相關開放。

黃天牧表示，金管會支持基富通的好享退平台，但不至於用定期定額的成績，去向財政部爭取租稅優惠，目前也沒有這想法。之前是前金管會主委顧立雄是期待用好享退平台定期定額二年的成果，向勞動部取將基金加入勞退自選平台，但黃天牧似乎並沒有相同的規劃。

投信投顧公會鍥而不捨想向財政部爭取定期定額投資基金達5年，每年可有2.4萬元投資扣除額，過去顧立雄亦支持此種想法，認為有助鼓勵民眾定期定額存退休金，減輕未來政府的社福負擔，也可讓國內資產管理業茁壯。

黃天牧受訪時表示，支持好享退平台，前二天也知道即便在上半年疫情衝擊下，平台上依舊有97％的投資人繼續維持定期定額投資基金，且績效看起來亦不錯，這有助提醒民眾相關理財需求，但黃天牧定位基富通的好享退是自發性商品，且現在定期定額的成效是否就能引導到租稅優惠的說帖「仍言之過早」，且黃天牧強調其目前對投資基金爭取租稅優惠，還沒有任何想法，就算有也會先跟財政部溝通。

(工商 )