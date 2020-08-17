權值股領軍，台股指數盤中大漲逾百點！

上市櫃公司半年報全數公布，不少產業龍頭股及個股無畏新冠肺炎疫情業績逆勢成長，為台股多頭打了一劑強心針，加上美股維持高檔震盪，美股盤前期指續揚，讓本周台股指數在第一個交易日就紅光滿面，儘管股王—大立光(3008)走勢依舊疲弱，玉晶光(3406)也逆勢下跌，但台積電(2330)轉強，權值股—台塑(1301)、台塑化(6605)、儒鴻(1476)、台泥(1101)、華碩(2357)、廣達(2382)等盤中股價走高，湧德(3689)、夠麻吉(8472)、昇貿(3305)、瀚宇博(5469)、隆中(6542)、大學光(3218)、台微體(4152)、永崴控股(3712)、億光(2393)盤中股價亮燈漲停，權值股及中小型股聯袂走高，帶動台股指數開高走高，盤中大漲逾百點，站上12900點，截至11點30分，加權股價指數12924.02點，上漲128.56點，成交量1541.76億元；OTC指數為164.89點，上漲0.84點，成交量265.77億元。

今日上市各類股以電纜類股表現最佳，上漲2.48%，其次是航運類股及電腦周邊類股，分別上漲2.4%及2.33%，表現較差者為百貨類股、觀光類股及資訊服務類股，其中百貨類股下跌0.41%，觀光類股下跌0.08%，資訊服務類股小漲0.1%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲2.73%，表現最差為資訊服務類股，下跌0.4%。

就技術面來看，上周台股維持高檔震盪格局，上周五加權股價收盤指數為12795.46點，累計一周下跌33.41點，跌幅為0.26%，但周K線收紅，是連續第9周收紅K線，周成交值為10960.08億元，較前一周下降，已連降兩周；OTC收盤指數為164.05點，累計一周下跌1.25點，跌幅為0.76%，周K線收黑，周成交值為2495.63億元，較前一周下降，已連降五周，今天台股在台積電等權值股轉強下，指數開高走高，盤中站上12900點；台股在月線支撐下，站回各期均線，然日指標修正延續，上檔黑K反壓不易攻克，近期盤勢維持介於高檔黑K與下檔支撐間來回整理，持續沈澱籌碼；目前加權指數近期維持沿月線震盪盤堅格局，各期均線持續多頭排列，且類股健康輪動輪漲，整體多方格局不變，指數短線震盪並無礙整體多頭格局，預期將於12600點到13000點震盪整理。

分析師表示，全球股市進入下半年，全球矚目焦點為11月美國總統大選，由於兩黨競爭激烈，選舉議題又跟中美金融、貿易與科技議題糾纏，預期隨著選舉熱度逐步加溫，市場不確定性也隨之升高，加上全球股市處於高檔，恐導致美國及全球投資人抱持退場觀望，進而限制了台股上檔空間；不過，儘管全球股市變數不少，且美國新一輪經濟刺激法案談判仍無進展，但美國經濟數據逐漸回溫，且川普政府政策持續做多經濟，加上新冠疫情整體風險可控，在資金行情續燒下，股市可望走升。

操作上，聚焦電子新品商機、綠能概念、5G商機及成衣/鞋類等族群，避開技術型態不佳及法人減碼股；台泥2020年為藍天保衛戰與十三五政策收關年，環保控管趨嚴、企業競爭格局穩定，水泥供給端緊縮，需求端則持穩，房地產投資增速緩降但不衰退，基建增速在政策力度加大下回升，有利中國水泥需求，台泥第2季稅後盈餘季增164%，下半年為傳統旺季，前景看好，可逢低佈局。

(時報資訊)