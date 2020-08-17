具有國際指標性的投資研究機構晨星（Morningstar）近日公布最新出爐的基金市場資金流向觀察報告，上半年台灣核備銷售資金淨流入最高的10檔基金，「元大台灣高股息優質龍頭基金」在眾多基金當中不僅脫穎而出，在台股型基金中更是表現亮眼。晨星對國內所有上架銷售基金的「資金淨流入」，元大高股息龍頭基金，在這一場評比裡，能以第四大勝出，同時也是唯一的一檔獲得ESG最高分五顆地球評比。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」結合眾多投資優勢與特性，規劃「月月配、年終配」配息機制外，更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，讓配息機制更加完善。不僅推出前便獲得市場高度關注，今年3月甫推出便募得逾450億元，成立以來亦持續受到投資人青睞，截至7月底規模逾586億元。

退休族的理財配置中「穩定的現金流」相當重要，但在滿足投資人現金流需求的同時，兼具成長性與穩定度並不容易，有鑑於國人對於退休理財的重視及優質退休理財金融商品的迫切需求，元大投信推出市場少見的退休金融商品，由該檔基金受到市場關注程度反映出，國人對於退休理財的觀念已逐漸改變，除了過往習慣以儲蓄險與高收債作為退休理財規劃外，已開始選擇優質的台股基金作為退休理財標的。

晨星公布最新出爐上半年台灣核備銷售資金淨流入最高的10檔基金依次分別為貝萊德世界科技基金、貝萊德世界健康科學基金、JPM環球債券收益基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、貝萊德世界能源基金、PIMCO多元收益債券基金、摩根士丹利環球機會基金、NN新興市場債券基金、富蘭克林高科技基金、富達全球科技基金。

(時報資訊)