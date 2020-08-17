不動產代銷業者海悅(2348)上半年EPS5.38元超越去年前三季，代銷本業及轉投資收益貢獻H2展望佳，股價開高盤中一度衝至94.5元，漲幅在4%以上，表現十分強勢。

海悅放眼全台房市代銷市場，去年布局中南部代銷建案，今年開花結果，轉投資收益標的表現也不錯，公司對中長期營運抱持審慎樂觀以待。海悅下半年預計推案的建案，包括台北市「敦南御所」、「宏璟帝璟苑」、新北市「合環新店案」、「新潤心城」、「新潤莫內花園」、桃園市「麗晶花園廣場」、「昭揚天匯」、新竹「竹科匯」以及高雄市「美術白天鵝」等建案，加計已接案尚未完銷的熱銷個案，合計全台在手代銷建案逾千億元。

海悅第二季合併營收新台幣6.99億元、營業淨利2.49億元、稅後淨利2.94億元，年增率分別為175.46％、300.55％及85.2％，EPS3.34元；上半年合併營收12.38億元、營業淨利4.61億元、稅後淨利4.72億元，EPS5.38元，超越去年前三季3.99元。

海悅精準布局轉投資收益標的，今年第二季業外認列轉投資持股約10.53％贊富建設所興建豪宅建案「敦南寓邸」之銷售利益為1.16億元，推升營業外收支較去年同期成長5.98％。後續陸續可挹注轉投資收益的建案有《河藍灣Ⅰ》、《英倫花園》等建案，可望增添公司營運成長動能。

(時報資訊)