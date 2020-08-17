經濟部長王美花（左起）、日月光半導體執行長吳田玉、高雄市長補選當選人陳其邁17日參加日月光K13廠房動土典禮。（林瑞益攝）

高雄市長補選當選人陳其邁17日參加日月光K13動土典禮，對於外傳有民眾要去嗆聲高雄市府，還要帶武器，他說，對於這種過激的言論，應該沒有必要；假如涉及刑事犯罪的部分，希望警方能加速偵辦，遏止這些暴力與刑事犯罪。

陳其邁上午出席日月光半導體K13廠房動土典禮，經濟部長王美花、日月光半導體執行長吳田玉等人出席。

陳其邁表示，選舉已經過去，應該要重拾信任與團結，包含他與議員李眉蓁、吳益政等，都期待高雄市政能有新的開始，趕快啟動。對於維安是否需要升級，他說，不需要，維持日常工作包含謝票等，且選舉已經結束，呼籲大家冷靜下來。

談到公民割麥行動？陳其邁說，對於這種政治操作予以尊重，要同步齊心往前走，把過去的分歧放在一邊；選舉已經結束，應該要合作與團結。

至於小內閣？會增加女性官員嗎？陳其邁說，他會增加女性官員的比例，還沒有徵詢內閣人選，目前就產業轉型、增加就業、重大交通建設與減少空氣汙染尋找人才。

日月光方面，吳田玉致詞時表示，「在諸位長官的見證與祝福下，我們回到一園區，啟動K13的動土典禮，除了代表另一波的投資擴充，更重要的是，會把我們在二園區K21到K26學習的綠色智慧工廠經驗，循環到一園區，並且加上最新的5G及人工智慧物聯網，打造更新更有效率的綠色智慧工廠，這是循環經濟及產業升級的一個見證，也是永續發展的重要指標。」

(中時 )