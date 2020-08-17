據大陸國家統計局的數據顯示，已連續5年糧食生產穩定在1.3兆斤以上，今年的夏糧也實現豐收創歷史新高，產量比上年增長0.9％。分地區看，2019年大陸糧食產量前10大包含黑龍江、河南、山東、安徽、吉林、河北、江蘇、內蒙古、四川和湖南，北方地區佔據較大優勢。反觀近10年包括北京、上海、浙江、福建幾個東部發達省份的糧食產量明顯減少。

以產量最大的黑龍江來看，主要糧食作物有大豆、水稻、玉米、小麥等，糧食總產量、商品量、調出量分別占全大陸的1／9、1／8和1／3，等同於每9碗飯就有1碗來自黑龍江。

根據第一財經報導，總體趨勢上，歷史上曾經的「南糧北運」，如今已經變成「北糧南運」，長三角、珠三角等高度城鎮化、工業化、人口大量湧入的地方，需要大量調入來自東北等地的糧食。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，近10年沿海發達地區的糧食生產減少，很大程度上是由於農業內部結構的調整，種植附加值更高的蔬菜花果以及一些經濟作物，比如福建安溪就有很多人種植茶葉；福建、浙江以山地丘陵為主，農村很多地方平均一戶不到一畝耕地，糧食生產沒有規模效應。

(旺報 )