高爾夫PGA美巡賽球季最後一場正規賽溫漢錦標賽今天落幕，台灣好手潘政琮臨去秋波，在距離174碼、標準桿3桿的第16洞精彩演出「一桿進洞」，獲得賽事冠名贊助商溫漢集團100萬點消費點數，並全數捐給慈善機構，令球迷充分感受到他出色的球技及溫暖的心。

潘政琮昨天第三回合狀況不佳，僅打出76桿，使得排名跌落到倒數集團，第四回合他重新振作，第1洞就用博蒂打出好的開始，雖然期間也面臨出現柏忌、雙柏忌等考驗，但在第13洞補下一隻博蒂，第16洞則以7號鐵桿擊出一桿進洞，最後以低於標準桿1桿的69桿結束這回合，四天總計277桿並列第69名。

對於美技演出，潘政琮回應：「小白球擊出後飛行路線挺完美的，風剛好又從左邊吹往右邊，球落地後距離洞口不遠，也順利滾進去，這一桿鼓舞了我，因為我這幾天在這個球場表現起伏有點大，很高興可以在最後一回合留下一桿進洞紀錄。」

韓國好手金時浣在第三回合也有過一桿進洞表現，不過他是在第3洞完成的，而溫和集團100萬消費點數特別獎勵只有第16洞一桿進洞才能獲得，潘政琮賽後表示要把這份獎勵捐給當地4所慈善機構，並說：「真的很棒，我要謝謝溫漢集團支持慈善活動。」

溫漢錦標賽最終由美國選手赫曼（Jim Herman）以總桿259桿奪冠，他也收下PGA季後賽僅125人參賽的資格，潘政琮很可惜沒能進入季後賽名單。

(中時 )