台灣防疫成績受國際肯定，但醫護人員卻面臨沈重壓力，今天在一場座談會中，技職體系要求，現行衛福部對大學招收醫事學生名額已不科學、不合理，應該重新檢討。教育部長潘文忠回應，正以五專展翅及公費生培育的專案計畫來補充一些醫事人力。

台灣防疫表現非常出色，但卻面臨兩大隱患，近憂是新冠肺炎持續威脅中，遠患則是2026年超高齡社會將至。如果疫情出現重大轉折、一旦65歲以上老人多達20％，台灣的醫事能量儲備如何？有足夠人力來支應長照嗎？

《遠見雜誌》與台灣健康管理學會今天辦理「醫衛創契機，護才育未來」2020醫護技職教育展望論壇，中華民國技職教育協會理事長、前教育部次長陳德華表示，過去衛福部對醫護人力進行管控，但隨著時代轉變，應該檢討、調整。

陳德華說，大學醫護類科的設立或招生名額擴增，均要經過教育部專案審查，教育部會徵得衛福部同意後，才決定放行。但現在衛福部對醫事人力的管控卻趨嚴，像牙醫系、藥學系的門愈關愈緊，這實在是不合理、也不科學，應該隨著時代轉變，重新檢討。

陳德華進一步指出，現在高職已經沒有醫護相關類科，因此技專院校醫護類科系，不能只限定招高職畢業生，而是要讓他們也可以招收普通高中畢業生，這樣才不會造成醫護人才的斷層。

潘文忠則說，醫護人員的培育，一直是由教育部和衛福部共同規畫，過去一段時間，偏遠地區醫事人力不足，教育部啟動公費專案計畫來培育，以達到區域平衡。

潘文忠指出，教育部現有「五專展翅」計畫，以護理人員培育居多，不少學生透過此管道讀護理科系，在學時可獲得業者提供生活津貼，畢業後立即投入職場，這可以確保國內醫護人力的來源。

潘文忠表示，教育部和衛福部將進行醫事人力統整和評估，並將透過專案計畫的方式，如公費生培育及五專展翅計畫，來補充國內的醫事人力。

(中時 )