材料-KY(4763) 受惠絲束需求大增，6月拉貨量衝高，第2季EPS1.96元；上半年毛利率34.17％，淨利2.24億元，EPS4.46元。下半年進入市場旺季，加上新產能投產，營運出貨加溫推進。

此外，大陸復工，出貨推進加持，德淵(4720)、雙鍵(4764)第2季營運轉虧為盈，單季EPS0.19元、0.26元，比首季每股虧損0.13元、0.07元明顯改善；上半EPS0.07元、0.19元。

材料-KY絲束1000噸新產第2季投產，產能增加到1.5萬噸；醋片擬增加5000噸產能，第2季完工、第3季投產，總年產達2.5萬噸。今年營收成長包含來自中國客戶中煙密集提貨線束2000噸，陸續5-8月出貨；下半年塑料級產品銷售旺季，營運蓄勢更上層樓。

雙鍵第2季營運翻正，宜蘭利澤籌建新廠第一期光起始劑年產能4～5000噸，生產173、184起始劑產品，連同塑膠添加劑、中間體等產線，完工後全能量產產值約9.2億元，有助營運動能加溫復甦。

德淵營運包括熱熔膠、特化及滅菌鍋、過濾器材料、醫療器材等。近年朝向高值化發展，面板UV膠已打入國內面板廠供應鏈，亦有PUR、AB膠、黑色UV遮光膠等面板產業用膠產品。7月營收3.09億元，月增21.76％，年成長14.33％；前7月營收16.89億元，年減8.2％。

德淵轉投資上海創治目前在高階家用空氣清淨器、車用空調過濾、口罩等產業過濾材料推廣陸續獲得多家國際級大客戶認證。

(工商 )