油價走堅，EVA、ABS需求持穩增溫，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)第2季獲利聯袂躍進。其中，台達化第2季獲利翻倍，EPS0.95元；上半年EPS1.37元，勇奪集團領先。亞聚第2季EPS0.38元，季增46.15％；上半年獲利年增7.8％，EPS0.63元，名列第二。

此外，台聚第2季EPS0.27元，季增35％，上半年EPS0.48元。華夏(1305)第2季轉盈為虧，每股虧損0.1元；上半年稅後盈餘2.56億元，年增9.45％，EPS0.46元。

隨著大陸解除封城，經濟活動復甦，客戶需求轉強，台達化ABS、PS維持全產全銷。第2季營運淡季不淡；上半年毛利率13.91％，稅後盈餘4.71億元，年增54.07％，EPS1.37元。

ABS與PS今年產能新增有限，疫情帶動白色家電中冰箱需求，市場拉貨動能有望延續至8~9月；而疫情帶動外賣商機，塑膠餐具、塑膠盒等也使GPS穩健走堅。

此外，大陸上半年太陽能產業規模續成長，下半年領先企業加速擴產，二、三線小廠及落後產能料加速退出，帶動太陽能EVA行情推進。台聚、亞聚出貨有望加分放大。

亞聚上半年毛利率16.44％，稅後盈餘3.68億元，EPS0.63元。去年EVA銷售量突破10萬噸創新高，當中塗覆級約2.3萬噸，年成長8成；今年銷售量目標3萬噸。

台聚LDPE/EVA總產能15萬噸，EVA有近半應用在太陽能。上半年毛利率15.07％，稅後盈餘5.12億元，年減26.47％，EPS0.48元。

(工商 )