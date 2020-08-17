全球封測龍頭大廠日月光，投資高雄楠梓加工區第一園區260億元，興建K13廠，以高階封裝技術為核心，發展5G和AIoT智慧工廠完整解決方案，加速推動智慧製造進程，投入先進製程，整合高雄地區研發及科技專才，掌握未來半導體產業發展先機，發揮在全球半導體產業的影響力。

經濟部長王美花、加工處長黃文谷、高雄市長當選人陳其邁、立法院委員劉世芳等人17日應邀出席，與日月光半導體執行長吳田玉、日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮等人，共同主持日月光K13廠動土典禮。

吳田玉致詞指出，日月光半導體1984年在高雄成立，過去的36年，日月光和楠梓加工區，一起見証了台灣工業發展的心路歷程，也一起走過大時代，在台灣的電子加工、個人電腦、以及半導體等3個世代的挑戰與機會，日月光的座右銘，也逐漸從個體的生存競爭，逐步演進成整體的永續發展及社會責任。

他說，日月光從高雄起家，經過36年的努力，如今，不但是全球封裝測試的領導者，也是全球道瓊指數永續經營的領導者，但是，全球競賽瞬息萬變，絲毫不能鬆懈，日月光明年即將完成楠梓二園區第六棟綠色智慧建築，達成階段性任務。

吳田玉指出，日月光啟動K13的動土典禮，除了代表另一波的投資擴充，更重要的是，日月光將把楠梓二園區K21到K26廠，學習的綠色智慧工廠經驗，循環到楠梓一園區，並且加上最新的5G及人工智慧物聯網，打造更新更有效率的綠色智慧工廠，這是循環經濟及產業升級的一個見證，也是永續發展的重要指標。

吳田玉說，他希望日月光的學習經驗，能帶動高雄產業未來更好的群聚效應，並強調，日月光有信心，「在外，會爭世界第一，在家裡，會贏得鄉親們的驕傲」，K13廠，將是日月光下一階段承諾的開始。

日月光K13廠房，將投資80億元用於廠房建置，完工後，將再投資180億元，擴充先進封裝產能，預計2023年完工，預估滿載年產值可達5億美金，可望創造2,800個就業機會，延攬半導體專業人才，持續穩定台灣半導體產業在5G市場的關鍵地位。

(工商 )