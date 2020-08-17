韋禮安去年11月展開「而立」巡迴演唱會，歷經北京、南京、成都、武漢、堔圳、福州等八大城市巡演後，受到新冠肺炎疫情影響而暫時喊停，新加坡與馬來西亞場次也延到明年後，歌迷等待許久，今（17日）傳來好消息，韋禮安將於12月19日在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，且加碼升級、進化為「而立之後」演唱會，也是他繼2015年登上台北小巨蛋開唱，再次挑戰大型個人售票演唱會；這幾年歷經洗禮和成長，韋禮安從二字頭跨到三字頭，進入而立之年也做好萬全準備，邀歌迷一同創造更多共同的回憶。

韋禮安今年強勢回歸歌壇，繼四月發行暌違近4年的全新創作專輯《Sounds of My Life》、連續舉辦15場直播音樂會和上滿破百個通告，如今更公布即將唱進台北流行音樂中心，韋禮安對於久違站上大型演唱會舞台，難掩興奮之情表示：「原本以為今年很難有機會舉辦大型演唱會，所以之前受邀出席在小巨蛋舉行的『超犀利趴』，想說能在疫情之下，有機會演出就很開心了；現在能舉辦個人演唱會的好消息忽然來了，幸福來的太突然，實在太棒了，因為我真的很想站上舞台，唱歌給大家聽！」韋禮安「而立之後」演唱會門票8月30日在KKTIX售票系統開賣。

韋禮安睽違多年將於12月舉辦大型演唱會。（The Orchard提供）

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