彰化縣鹿港鎮近日發生多起專砸名車案件，向警方報案的車主目前共有12人，鹿港警分局獲報後立刻展開調查，經調閱監視器掌握犯嫌身分，但目前行蹤不明，警方連繫家屬，其母則稱犯嫌患有思覺失調症，還曾告訴家屬：「若找不到他，就有可能不在人間。」目前家屬已請求警方緊急協尋，一旦到案，將會同衛生局強制送醫。

警方透過監視器畫面發現嫌犯在犯案時騎乘機車手持尖銳物，鎖定目標後就直接下手。（圖／翻攝畫面）

12日上午在鹿港天后宮香客大樓前，1輛價值百萬的BMW轎車光天化日下被砸，讓不少鹿港人相當惶恐，無奈表示：「這樣誰敢買好車？」短短4天內就發生12起車輛遭砸，鹿港警方透過監視器追查，發現嫌犯就是同一人，且犯案時都是騎乘機車，手中持尖銳工具破壞車輛。

鹿港分局表示，目前鹿港鎮共有12位受害車主報案，嫌犯都是騎著未懸掛車牌的機車沿街砸車，主要在鹿港民俗文物館與龍山寺一帶，已掌握特定人士，但對方行蹤不明，嫌犯並向家屬透露如果找不到他，就可能不在人間，加上其罹患思覺失調症10年，家屬也請求警方協尋，一旦到案後，將會同衛生局強制送醫。

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(中時新聞網)