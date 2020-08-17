近日中國大陸傳出有大胃王主播的「吃播」疑似造假，在網路上掀起一股討論，而中國大陸國家主席習近平也在此時要求制止餐飲浪費，無疑是讓這些以「吃播」為生的大胃王主播們迎來事業的寒冬，近日就有一名前大胃王接受媒體訪問，表示在業內充滿著催吐、假吃等狀況，而自己也因為負擔吃播的食物而負債百萬。

根據中國大陸《澎湃新聞》報導指出，有大胃王主播接受訪問，自爆自己改做吃播後，一個月的底薪是人民幣2000元（折合新台幣約8472元），加上獎金的話，每個月大概固定可以領人民幣5000多元（折合新台幣約21180元）。但是由於直播的黃金時間是晚上11點到凌晨2點，她直播結束後還要與粉絲互動，日夜顛倒的生活讓她覺得非常的疲累。

而且該名主播也透露，直播時的餐飲費用都是自己自掏腰包購買的，她也為此負債人民幣70多萬元（折合新台幣約296萬元），後續又靠其他工作貼補餐費，但仍然欠下人民幣26萬元（折合新台幣約110萬元）的債務。而她也爆料，其實在業界，假吃、催吐等行為，其實非常的常見。

日前中國大陸媒體《央視新聞》批評了部分網路上大胃王主播，表示他們以限時、快速、大食量的方式來吸引觀眾，但是背後卻隱藏著透過剪輯掩蓋假吃、事後催吐等方式來吃下更多食物，《央視新聞》認為這樣的極端現象，是誤導消費習慣、鋪張浪費和危害健康，會營造出畸形的飲食文化。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)