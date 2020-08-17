有關盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至8月16日，前往醫院檢查人數共計237人，血中鉛含量超標人數計28人。

而在中藥包抽驗部分，新增主動稽查抽驗2件及受理10位民眾中藥檢體23件，累計共305件(包含主動稽查抽驗166件及82位民眾送驗139件)，中市衛生局將持續密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查。

衛生局指出，市府法制局協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，並成立專責窗口，辦理團訟收件作業。團訟收件可電洽04-22289111分機23702何消保官。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中市民於8月6日前曾服用盛唐及九褔（音同富）兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

(中時 )