中美關係日益緊張，近年兩方從貿易、科技和金融領域對抗，快速惡化成政治及軍事對峙，國政基金會國家安全組召集人林郁方表示，中美關係讓台灣夾在中間，就像「兩隻大象打架時，無辜的小草會受苦」，國民黨副秘書長黃奎博直言，蔡英文上任以來，似乎讓「台灣站在世界抵抗中國的最前線」。

國家政策研究基金會今（17日）召開「美『中』衝突對台灣的機遇與挑戰」座談會，前陸委會主委夏立言表示，不願意看到現今社會形容國民黨為親中政黨，因馬政府在台執政八年期間，兩岸關係趨於和緩，台灣也沒有受到委屈或讓出主權問題，呼籲執政黨不能輕易說出戰爭，此影響莫大。

黃奎博認為，蔡英文上任以來，似乎讓「台灣站在世界抵抗中國的最前線」，更質疑台灣為何不能站在與中國大陸和平繁榮、共生共存的最前線。黃奎博說，台灣在民進黨執政下，顯然對兩岸關係並不是很關心，無論從近期陸生與小明返台問題，甚至到疫情開始時，對在武漢的台灣人也相當不友善，他認為，民進黨此舉是在利用兩岸關係強化在國內政治的資本。

林郁方認為，美中競爭讓台灣的未來充滿變數，美中交惡固然可以協助提升台美關係，卻也可能導致兩岸軍事衝突。台灣而言，強化和美國關係之際，若能設法改善兩岸關係，才有可能在兩強相爭之間左右逢源，不致淪為他人的籌碼，更能維護台海和平。

林郁方引用非洲諺語說，「兩隻大象打架時，無辜的小草會受苦。」如今拿來形容台灣的處境，無比貼切。他說，台灣並不是大象，不是強權，沒有能力介入中美之爭，但台灣不能淪落成大象踐踏的小草，也不願第四次台海危機，因為他極可能摧毀們美麗的家園，呼籲執政黨在整軍經武同時，也能善用政治智慧，積極向對岸提出有創意的方案，以恢復兩岸官方溝通之管道，認為民進黨應以維持台海和平為優先。

(中時 )