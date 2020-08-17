建大(2106)第2季營運在歐美市場從5月中下旬逐步解封，帶動整體出貨回升，單季稅後淨利4.6億元，每股稅後淨利0.53元。展望第3季，目前訂單能見度2個月，且有市場漲價效應，預估8、9月營收可望優於7月的29.22億元，高毛利率的自行車比重提升，整體毛利率可望向上，法人對後市持正向看法。

建大7月營收29.22億元，年增4.1％，今年以來首次恢復正成長，主要來自於歐美封城後的消費復甦、自行車胎銷量增加，及美國ITC對台、韓、泰、越的乘用車胎與輕卡車胎進行雙反調查造成的提前拉貨。而由於報復性消費、反傾銷初判前拉貨、疫情造成高階需求往中階移動，第3季營運展望樂觀。

美國ITC進行反傾銷調查，並針對越南銷美進行反補貼調查，但主要針對大陸輪胎業者在泰國設廠而來，被課徵雙反稅，這次反傾銷初判預估12月、終判2020年3月。法人認為對建大的影響不高，卻可讓美國經銷商在第4季提前拉貨，提升建大業績動能。

在毛利率部分，原料近期略有上漲，但橡膠價格仍在歷史低檔，公司庫存水準約2到3個月。普利司通將自9/1起針對旗下多款汽車胎調漲0～4％的售價，大陸及歐美輪胎廠將陸續跟進，雖然建大目前還在觀望，但因第2季已備齊第3季膠料庫存，再加上高毛利率的自行車比重提升，對第3季毛利率帶來幫助。

深圳廠今年第1季發放6.6億元補償金，工人由3500人降至1200人；深圳廠一期規劃9月30日停產，11月30日拆除，預期2021年第2季動工，建設期間至少2年，最快2023年完工。深圳一期7.8萬平方米，估計樓地板面積達33萬平方公尺，建大可分得43.5％，單價約4～6萬人民幣平方公尺，將建設6棟住商、工住混合大樓，與深圳佳兆業共同銷售。深圳二期7萬坪仍在生產中，並觀察一期銷售狀況再做規劃，是公司長期的潛在獲利。

(時報資訊)