鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)營運績效提升，第二季毛利率年增5.2個百分點至13.89%，淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，優於去年同期之0.37元；上半年獲利年增率達66.95%，EPS為1.18元，優於去年同期的0.71元。

第二季鋼價趨漲，加上台商回流建廠以及營建業回溫，東和營收101.11億元，毛利率年增5.2個百分點、季增0.78個百分點至13.89%；單季營業利益9.12億元、淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，也優於第一季的基本每股盈餘0.48元。

東和鋼鐵上半年營收197.12億元，比去年同期的232億元減少；因營運績效提升以及旗下越南廠營運回穩，整體毛利率13.51%，比去年同期的8.34%上升逾5個百分點；營業淨利16.96億元，整體淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期之7.11億元成長近67%；上半年EPS達1.18元，優於去年同期的0.71元。

東和鋼鐵自結7月營收35.15億元，年減0.73%；前7月營收232.07億元，年減13.26%。

(時報資訊)