日本上午公布上一季度經濟成長率，創紀錄地萎縮27.8%，主因仍在新冠疫情衝擊了企業和個人的支出。投資人注意到此前封鎖帶來的經濟緩慢復甦，鎖定獲利了結，致使日股上午呈現頹勢。

周一日經225指數晨收跌182點或-0.78%，為23107點，午休後擴大跌205點。東證一部指數跌9.0點或-0.56%，為1614點。日經指數上午有80檔個股上漲，134檔下跌。

首相安倍晉三傳身體不適，今晨赴醫院檢查。投資人情緒並未反映該項報導。

投資人上午賣出此前報出優異業績報告的公司股票，部分投資人則從醫療和技術股獲利，這些公司先前被預期為能從新冠疫情獲得益處。

交易所整體氛圍仍不安於美中的外交衝突，以及主要經濟體如何能從近期感染人數的攀升中脫身。

東京證交所核心的30家公司中表現最差的為軟銀，下跌2.69%，次為人力公司瑞可利控股(Recruit Holdings)跌2.5%。任天堂表現最好，逆勢上漲1.15%，次為本田汽車上漲1.1%。

(時報資訊)