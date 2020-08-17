長華*(8070)將股票面額由每股10元變更為1元，新股今(17)日掛牌交易，新股上市買賣參考價為每股19元，今日開盤即攻上漲停價格20.9元鎖住。

長華*每股面額從10元變更為1元後，資本額仍維持6.39億元，惟股票流通在外股數變為原本的10倍，從6387萬9937股增加為6億3879萬9370股，長華*指出，在此情況下，股價、每股淨值及每股稅後淨利則為原先的10分之1，但獲利能力、經營績效及股東權益並不會受到影響。

長華*第2季單季合併營收為41.16億元，年增率為14%；毛利率為14%，與前季及去年同期相較持平；歸屬於母公司業主淨利為2.24億元，季增加49％，主要是受惠於長科*(6548)及易華電(6552)等轉投資事業獲利成長所致，單季每股獲利為3.5元，累計上半年每股獲利為5.85元。

隨著時序進入第3季中，長華*預期代理業務持穩，且所有轉投資事業皆可望呈現盈餘，對於挹注母公司獲利將會有明顯貢獻，加上股利收益入帳，均有助於帶動長華*下半年獲利表現。

(時報資訊)