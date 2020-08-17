國民黨台南市議員李中岑（右）泣訴認真監督3倍券，擔心民眾權益受損，卻被綠營支持者謾罵。（洪榮志攝）

國民黨台南市議員李中岑、王家貞日前爆料有商家收到假3倍券，事後被綠營指為假新聞，台南地檢署也以證人身分傳喚，並指示警方依違反社會秩序維護法移送。市議會國民黨團17日舉行記者會時，李中岑泣訴善盡民代職責檢舉有假券，卻被綠營中傷、法辦，痛批「綠色恐怖」。黨團強調，如今已經查到假3倍券，更印證當時的提醒並非空穴來風，質疑綠營企圖打壓反對黨民代。

國民黨團上個月20日舉行「無良政府發無良券，善良百姓受窩囊氣」記者會，痛批振興3倍券推出後，亂象不斷出現，還引用網友的使用心得，嘲諷3倍券「給的不乾不脆、領的十分受罪、用的支離破碎、吹得四海祥瑞」。

會中，李中岑爆料，指有1名經營小飾品店的友人，持民眾支付面額200元的3倍券，委託他人準備前往銀行換領現金時，對方發現該券沒有梅花浮水印，判斷是假券拒收，讓她不甘雙重損失，決定從此拒收3倍券。但因警方並沒有接獲相關報案，加上7月23曰才開始兌換3倍券，不僅被批評是假訊息，行政院長蘇貞昌更特別在行政院會中指示查辦。

不料，上周四雲林縣虎尾警分局果真查獲高達3.7億元的偽造3倍券，國民黨團成員王家貞、蔡育輝、林燕祝、李中岑上午再度舉行記者會時，王家貞、李中岑指出，上個月檢舉有假3倍券後，他們不僅被南檢以證人身分傳喚調查偽券，之後刑事局南部打擊犯罪中心也約談他們，並依違反社維法移送台南地院簡易庭審理。

2人認為，民代只是盡監督職責，卻要被移送法辦，根本是「綠色恐怖」；綠營是否企圖引發寒蟬效應，讓在野黨日後都不能監督。李中岑說到激動處還哽咽落淚說，她認真監督3倍券，擔心民眾權益受損，卻被綠營支持者謾罵，讓家人對她的人身安全感到擔憂。

蔡育輝也帶著蘇貞昌面具聲援表示，目前已經查獲偽造3倍券，他保證在3倍券使用結束前一定還會查獲其他偽券，否則就請大家吃雞排加丸子湯。

林燕祝則疑，2位民代明顯受到蘇貞昌的恐嚇威脅，要求在場的台南市刑大必須主動偵辦；刑大副大隊長郭乃榮回應，無論是誰恐嚇議員，都會了解狀況後報請檢方是否主動偵辦。

(中時 )