港股市場17日主要指數上漲，恒指開高走高後進入橫盤整理，午間收漲1.28％。中資券商股大漲，招商證券漲近13％；大陸保險股全線大漲，新華保險漲7％；康希諾生物大漲14％。

恒指中午收報25,505.82點，上漲322.81點，漲幅1.28％。國企指數10,450.56點，上漲184.1點，漲幅1.79％。

(工商 )

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