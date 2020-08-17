恒指午盤收漲1.28％ 中資券商股領漲 12:192020/08/17 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股市場17日主要指數上漲，恒指開高走高後進入橫盤整理，午間收漲1.28％。中資券商股大漲，招商證券漲近13％；大陸保險股全線大漲，新華保險漲7％；康希諾生物大漲14％。 恒指中午收報25,505.82點，上漲322.81點，漲幅1.28％。國企指數10,450.56點，上漲184.1點，漲幅1.79％。 (工商 ) #大漲 #恒指 #收漲 #中資 #券商股 也許您會感興趣 推薦閱讀 CureVac美股掛牌 首日飆漲250％ 04:102020/08/17 全球財經 新冠疫苗專利獲批 康希諾H股早盤一度漲逾20％ 10:422020/08/17 財經 《港股》恆指開高走高 阿里落寞跌0.8％ 11:252020/08/17 財經 港股升逾300點至近四周新高 10:492020/08/17 財經 滬指午盤收漲2.2％ 重回3,400點 11:502020/08/17 財經 《國際金融》期貨走高 周一美股可望溫和上揚 09:262020/08/17 財經 恆指成分股 美團爆冷未納入 04:102020/08/17 產業財經 《盤中解析》「權」力出擊 飆百點登12900 11:592020/08/17 財經 《晨間解盤》未跌破20日線前 偏多為宜(日盛投顧提供) 09:172020/08/17 財經 《金融》穩坐龍頭 國泰證複委託上半年市占率逾2成 10:512020/08/17 財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 巴菲特做空美股？大買黃金股引發市場揣測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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