蔡英文政府接待美國衛生部長阿札爾來訪，專注於宣揚雙方部長共同發表聲明，並簽訂合作備忘錄，但刻意忽視聲明中美方所強調，馬政府時期與美國所建立之「全球合作暨訓練架構」；學者指出，政府對外經營往來關係具有連續性，不宜因政黨輪替執政，刻意切割與忽視具有良好基礎，同時又穩定運作之外交關係架構。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，日前其本人因為質疑本次美國衛生部長來訪時，雙方外交官員代表所簽訂《醫療衛生合作備忘錄》以及雙方衛生及衛福部長所發表《聲明》僅有英文版本，並且依據內容文字與體例格式，顯然在辦理涉外事務上相當失序，但卻引起某些網民炮轟認為是存心故意找碴，並認為處理涉外文件時並不需要擬備對等中文版本。

張競特別透過社交網路軟體張貼相關資料與網路聯結網址，指出在2015年由馬政府與美國所共同設立之「全球合作暨訓練架構(GCTF：Global Cooperation and Training Framework)在過去五年以來，運作成果有聲有色績效亮麗，而且2019年更擴大架構，爭取到日本參與其事，在三方共同努力下，為國際社會作出實質貢獻，並獲得全球多個國家參與合作，就我國對外關係來說，這是極為重要外交平臺，並且因為其係為全球公益服務，北京亦從未對此提出過任何負面評議。

張競強調，辦理外交事在人為，只要從美國在臺協會以及日本交流協會對GCTF設有專屬網頁，並且在2020年6月1日該項國際合作計畫執行五周年時，由外交部長吳釗燮與美日兩國駐臺代表共同具名所發聲明，不但是有中文、英文與日文版本，此項聯合聲明各種語言文本還公佈於美國在臺協會於日本交流協會網站，最重要的是「中華民國外交部」字樣與部徽亦顯現在該聲明三個不同語言文本，這就證明衛福部處理政府外交文書確實不如外交部專業官員。

在臺協會所公告《聯合聲明》中文版本。（摘自張競臉書）

在臺協會所公告《聯合聲明》中文版本。（摘自張競臉書）

不過張競還是認為，政府團隊本來就該是一體，外交部主管首長又出面簽署《備忘錄》，要是辦理北美司的業務時，能夠具有相當水準，但卻眼睜睜地看衛福部主管案件，搞出這種笑話卻袖手旁觀，外交部官員亦應對此負責。

最後張競強調不論是衛福部陳時中部長或是臺灣美國事務委員楊珍妮主委，在簽署《備忘錄》與《聲明》前，都必然都要先呈請上級核准，獲得授權才會代表政府簽署文件，因此民眾必須質疑跨部會整合與支援顯然未能落實，當發生此種施政團隊會變成各吹各調各自為政時，究竟是閣揆無能還是元首失控呢？

(中時新聞網)