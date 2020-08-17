東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程總長約21公里，包含11.6公里的路堤工程，9.3公里的橋梁工程，總經費達139.9億元，沿線新設線道148、新水、台19等3處交流道，預計114年底能完工。（吳建輝攝）

延宕29年的彰化台76線向西延伸工程，17日在交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人的見證下，舉行動土儀式，讓地方期待已久的居民雀躍不已，林佳龍說，延伸後對於彰化西南隅的交通有明顯的助益，能加速包括交通、觀光及產業等發展，為南彰化注入新的活力與希望。

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程總長約21公里，包含11.6公里的路堤工程，9.3公里的橋梁工程，總經費達139.9億元，沿線新設線道148、新水、台19等3處交流道，預計114年底能完工。

交通部長林佳龍說，彰化台76線向西延伸長達13年的可行性研究，再到中央綜合規劃、環評、動土5年，再加上工程時程的5年，終於讓南彰化的鄉親盼到這條得來不易的道路，未來結合便利的交通網絡，讓南彰化這塊旅遊處女地，能加速其觀光發展。

林佳龍說，王縣長上任後，帶領團隊積極與中央合作，率先完成台61大城到芳苑段，現今又多向西延伸，未來不管是彰化市鐵路高架、高鐵台鐵串聯集集支線，還有台中捷運延伸到彰化，目前都已在規劃或推動當中。

王惠美表示，感謝部長、公路總局、歷任縣長、立委、民代等地方仕紳，對這條道路的爭取與幫忙，加速南彰化的發展與願景，也希望中央能更關愛彰化，加速二林精密產業園區的計畫，讓二林子弟能留在地方努力，使地方進步。

王惠美說，台19線向西延伸計畫，開闢後不僅能為地方帶來四通八達的交通樞紐，其路線還行經中科四期二林園區、二林精密機械產業園區及芳苑工業區等，可增加廠商進駐及投資的意願，活化新興工業區與區域的均衡發展，讓彰化西南角能快速串連整個彰化，有效振興觀光與經濟。

(中時 )