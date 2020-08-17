新冠肺炎境外移入確診病例增多，北市府發現有697名居家檢疫民眾住在38家一般旅館，甚至有16家是中央補助的安心旅宿，由於無法確保居住環境動線有分流與完整的清潔、消毒，恐怕造成防疫缺口。副市長黃珊珊17日宣布，即日起一般旅館再接收新的居檢旅客，周五將公布旅館名稱。

市府早上舉辦疫情指揮中心會議，黃珊珊表示，自7月7日開始，中央開放外籍移工進入台灣，居家檢疫規定由勞動部統一處理，當時要北市勞動局認定一些地方居住，可是這些地方大部分不是正式防疫旅館，目前為止這些移工還是住在一般旅館。

黃珊珊指出，市府上月22日向中央建議應要禁止非防疫旅館接收居檢旅客，中央也該明文禁止日租套房接收檢疫旅客，但到目前為止，中央還沒有正式回覆，前2周在行政院會有提過，不過，住在一般旅館的人還是有很多檢疫旅客。

根據統計至16日上午10時，北市一般旅館有164人民政局掌握的居檢者、138名移工、395名外籍人士，共有697人。

黃珊珊說，因為不是住在規定的防疫旅館，無法確保居住環境有分流動線、完整清潔消毒，旅客也不知道，這是較令人擔心的防疫缺口，這幾天都在轉介在一般旅館的檢疫旅客住到防疫旅館，也要求目前接受居檢的一般旅館把人移走，但遺憾的是，有38家旅館未配合，甚至有16家旅館是中央補助的安心旅宿

她強調，市府今發布行政命令後，若再繼續接受新的居檢旅客，周五將公布這些一般旅館名稱，並依特別條例及《傳染病防治法》開罰，讓大家知道這些旅館沒有防疫訓練、檢查，也接收居檢旅客。

此外，黃珊珊說，日租套房接收居檢旅客問題也一直向中央反映，盼中央禁止，但中央認為只要有獨立房間、衛浴即可，沒有進一步罰責，北市也將自2月起調查，如果一個地址長時間有多個居檢者入住記錄，經認定違法後將公布這些日租套房並開罰。

(中時 )