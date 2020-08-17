新北市2020人口及住宅普查開跑。（許哲瑗攝）

新北市2020人口及住宅普查開跑，預計將訪查15萬5572戶、約45萬人，11月1日起先採網路填報，填報者可抽獎百萬好禮，11月8日至30日再採實地訪查；新北市長侯友宜、新北市主計處長吳建國今出席啟用典禮，吳建國推估，新北市10年前普查人口共402萬人，近年人口成長快，今年有望突破450萬人。

行政院每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，今年是第7次，全國各縣市今（17日）設立縣市普查處的臨時組織，上午舉辦揭牌典禮，侯友宜致詞表示，10年前新北市戶籍人口約389萬7000人，但實際居住人口403萬人，中間相差13萬人，後來請警察局統計可能有440萬人，各個數字都有落差。

侯友宜說，因此今年普查除了網路填報外，普查員也會挨家挨戶上門調查，蒐集全市常住人口實際狀況、家戶組成、及住宅使用情形等最新資料，作為國家及市府加強社會福利、規畫人口、資源運用的重要參考。

主計處長吳建國補充，全市29區中，除了坪林、石碇、平溪、烏來、雙溪5個行政區全數抽查外，其餘24個行政區各抽查10至15％，其中以板橋區1萬5241戶最多、其次中和區1萬1873人、再來是新莊區1萬1155戶；全市預計將訪查15萬5572戶、約45萬餘人。

吳建國表示，近年新北人口快速成長，今年有望突破450萬人；參與網路填報可抽10萬元禮金和各項大獎，總獎金額高達百萬，也呼籲民眾普查人員上門時皆穿背心，並須出示證件，民眾若拒訪查將依《統計法》裁罰3000到30萬元。

(中時 )