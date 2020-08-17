高雄市長補選已順利落幕，不過台中市大雅區上雅里張睿倉卻質疑，當晚轄區里鄰長公務line群組，都收到由公務人員分享新聞連結「高雄市長補選／柯P魅力不再」，疑似帶風向。對此，大雅區公所表示，該主管因誤轉發至轄區公群組，因考量初犯已口頭告誡。

張睿倉指出，高雄市長補選15日開票後當天晚上，大雅區公所許多里鄰長公務line群組，皆收到由公務人員分享新聞連結「高雄市長補選／柯P魅力不再」，疑似帶風向，他質疑，高雄市長補選事宜，跟台中市在地大雅區里鄰長有何直接關聯？

張睿倉表示，經了解後，確認大雅區許多里都有收到由里幹事或民政課員分享的新聞連結，不過有幾個里都瞬間移除，包含上雅里，截至17日上午11點，尚有幾個里內公務群組新聞連結都還在，他也已截圖留底。

大雅區區公所民政課指出，當晚轉發高雄補選新聞，恐有失行政中立。經查該主管因誤解長官語意，誤轉發至轄區公群組，因考量為初犯，已口頭告誡，日後無再轉發與市政建設新聞無關，或有影響文官行政中立新聞，並深刻檢討。

(中時 )