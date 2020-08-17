日前傳出有兩家大陸半導體業，開出2倍價碼想挖角台積電員工，消息一出引起不少人好奇，大陸菁英這麼多，為何仍打不贏台積電？不料有內行人點出殘酷關鍵，大嘆：「回不去了」。

根據統計，全球晶圓代工廠2020第一季營收，台積電以102億美元（約新台幣3061億）排名第一，大勝三星的29億美元。有網友好奇在PTT發文指出，「之前看新聞都說大陸學生很認真、充滿狼性，台生過去都被屌打，既然大陸菁英這麼優秀，為何過了這麼久還是搞不贏台積電？」

有內行人分析，半導體業並非一朝一夕就能成功，大陸頂尖的人都去追快錢，很多在學校成績好的都去搞金融跟網路業，好一點都在歐美、差一點的就在紐澳，「菁英離開就回不去了」。

也有網友回應「強的都去軟體業了，跟台灣走硬體不同」、「台灣二類組第一志願是電機系，大陸是資工系」、「晶片製造業就像釀酒，再怎麼砸錢，也沒辦法一下就產出4、50年的佳釀」。

(中時新聞網)