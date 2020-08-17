亞太電(3682)5G即將開台，企業專網服務率先啟動，今(17)日宣布攜手系統整合商資拓宏宇、IC封測廠矽格(6257)共同打造5G智慧製造工廠，於工廠內部署5G專網，運用優質5G網路環境，導入智慧製造相關應用，三強聯手翻轉新商機，為5G新世代立下智慧工廠的示範標竿。

全球面臨人口高齡化，勞動成本上升趨勢下，促使製造業快速朝向智慧化發展，加上新一代行動通訊技術5G正式來臨，更易整合物聯網、人工智慧、大數據等新科技，協助傳統工廠數位轉型事半功倍。

根據國際市調研究機構預測，2020年全球智慧製造市場規模達2147億美元，預計到2025年將上看3848億美元，顯見智慧製造將迎來成長爆發期，逐年呈現大幅度躍進的發展趨勢。

亞太電表示，此次與SI廠商資拓宏宇、IC封測大廠矽格聯手合作的企業專網智慧製造案例，徹底展現5G高速率、低延遲、大連結三大特性，建置安全可靠的智慧製造廠域環境，搭配SI廠商資拓宏宇即時顯示與控制技術，有效提升資訊匯集與分析的速度，以及IC封測大廠矽格半導體封測領域核心技術，可快速遠端調整製程，有助於提高產品檢測精準度、提升產品良率與產能。

亞太電指出，除了矽格合作案外，企業專網服務接下來將相繼於半導體業、石化業、封測業等領域導入，面對跨領域的企業客戶，將視其需求規劃出最佳網路設計架構，並提供多元、客製化的應用服務解決方案，協助企業客戶打造完整端到端的高品質服務。

(時報資訊)