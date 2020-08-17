儘管外界把熱火與七六人在季後賽首輪碰頭的焦點，全都放在熱火前鋒吉米巴特勒跟溜馬前鋒華倫之間的私人恩怨上面，巴特勒卻不這麼想，17日放話自己完全把所謂恩怨都拋開了，因為他現在要對抗的是溜馬全隊，不只有華倫一個人！

說起巴特勒跟華倫之間恩怨，爆發在今年1月9日的對決，當時熱火122比108擊退溜馬，華倫因為跟巴特勒爆發衝突而被驅逐出場，巴特勒不僅用飛吻送走華倫，更在賽後狂罵華倫是垃圾，根本不可能守住他，兩人之間樑子從此結下。

如今隨著兩人又在季後賽首輪戲劇性重逢，巴特勒決定不再轉移場上焦點，「我不擔心我跟任何人的對決，但我跟華倫之間的恩怨已經完結，那是過去式了，每個人都想編造故事，可是我的工作並非對抗華倫，而是對抗整支溜馬隊。」

就算熱火在例行賽對上溜馬，取得3勝1敗優勢，巴特勒卻不重視這項對決數據，「季後賽是完全不同的比賽風格，時間點也不同了，所以我們不會在意過去的事情，要考慮的是如何擊敗第4次擊敗溜馬，例行賽的事情就留在例行賽吧！」

(中時 )