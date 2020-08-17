依依、佩佩身材火辣。（吳維書攝）

雙胞胎姊妹花依依、佩佩17日出席「Shape of You真有形」年度代言記者會，兩姊妹一個月狂瘦16公斤，佩佩從55公斤瘦到47公斤，腰圍更從32吋降到26.5吋；依依從54公斤減至46公斤，現在改穿S號，兩人現場一身火辣裸紗造型，雪白長腿與深V美乳超吸睛。姊妹花更分享過去發胖時的血淚史，佩佩說：「老公是化妝師，想鼓勵我減肥，乾脆對我人身攻擊說：『好噁喔！』聯合我媽攻擊我的肚子。」依依則被兒子幼稚園同學詢問是否懷孕。

依依育有3個兒子，包含一對雙胞胎，本來3月宣布懷孕，卻在懷孕12周發現胚胎無心跳，所以忍痛引產，她表示調養差不多了，醫生甚至說不用做小月子，「我們沒有要再拚下一胎，我有問過老公是否結紮，他意願不高，說可以控制」。至於身材火辣是否增加「開機率」，她笑回：「現在5個都一起睡，很難開機。」她瘦身有成，老公手機螢幕也從動漫人物成功換成自己。

佩佩則稱自己最想要平坦小腹，本來認為一輩子都無法如願，甚至有一次她去上節目還被工作人員不斷提醒坐直，後來錄影結束才知道肚子肉溢出來了，現在身材恢復，老公自告奮勇當這次活動化妝師，夫妻倆重溫熱戀甜蜜。兩姊妹這次一起瘦身，依依笑稱廠商心臟很大顆，減肥過程佩佩還會故意傳自己吃泡芙的照片來「互相攻擊」。

(中時 )