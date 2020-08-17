國民黨高雄市長敗選後，今天宣布人事調整，祕書長李乾龍繼續留任，組發會主委葉壽山請辭，將轉任政策會副執行長，由曾任組發會主委的智庫副執行長李哲華回鍋。此外，高雄市黨部主委莊啟旺在6月罷韓結束後請辭遭慰留，這次補選失利請辭獲准，遺缺將另覓人選。

國民黨也強調將繼續扮演最強在野黨的角色，明天將宣布推動「公投綁大選」。

國民黨早上11點召開高雄市長補選檢討會議，由江啟臣親自主持，各一級主管都到場。文傳會主委王育敏在中午會議尚未結束前，先出面說明人事調整。

她表示，6月高雄市長罷免投票結束，莊主委就已請辭，黨中央考量還有議長補選及市長補選，請莊留下來幫忙，現在階段性任務結束，很感謝莊主委這段時間辛苦，也讓他先休息，接任人選將再另覓。

她說，組發會主委葉壽山將轉任政策會副執行長，遺缺則由曾任組發會主委的智庫副執行長李哲華回鍋。

據悉，原本黨中央擬安排葉、李互調，不過最終定案，葉轉任政策會副執行長。

王育敏也表示，祕書長李乾龍在選務工作非常辛苦，包括議長及市長補選都是，也籌措非常多資源，因此祕書長會繼續留任。

對於林為洲「切割韓流」之事，王育敏說，林為洲早上出席檢討會之前，已在立法院開記者會說明。國民黨非常重視每位黨員，包括韓市長及支持韓的朋友，國民黨要整合各方力量才可能成為最大的在野黨，全心全力監督民進黨，因此沒有切割的問題。

她說，9月6日要開全代會，國民黨會持續改革，包括補選失利及一連串未來改革的路線及方向，都會在全代會更完整說明，不會因這次補選挫敗就灰心喪志，會繼續全力扮演最強在野黨。

王育敏也主動宣布明天要開記者會，公布有關「公投綁大選」的公投行動，在明天公開說明後，接著會在街頭推動。

(中時 )