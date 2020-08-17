美國股市無懼新冠肺炎疫情，一直在歷史高點附近徘迴，經濟學家警告，美股像是卡通裡在懸崖邊奔跑的大笨狼（Wile E. Coyote），沒發現自己已經踏出了懸崖盡頭。

MarketWatch報導，《為什麼總是買到賠錢股》等財經專書作者、行為經濟學家James Montier最近在GMO資產管理公司官網發表研究報告，表示「面對巨大的不確定性，我從未見過一個市場有如此高的估值。」

James Montier補充，在這場疫情導致的經濟災難面前，投資人對於股市的飆升可能有點漫不經心，並形容「美股像是卡通裡在懸崖附近奔跑的大笨狼（Wile E. Coyote），沒發現自己已經踏出了懸崖盡頭。」

道瓊工業指數上周漲幅1.8%，距2月12日所創收盤新高只差5.5%。而美股在疫情衝擊經濟的情況下，自3月低點以來強彈超過30%，讓James Montier和其他投資人感到擔憂。他說，依照歷史經驗，只有2008~2009年的金融海嘯期間，市場出現過類似的情況。

(中時新聞網)