外送平台 foodpanda 今（17）宣佈與7-ELEVEN攜手合作，率先於雙北500 間7-ELEVEN門市導入 foodpanda 外送服務。提供超過 200 種商品，以微波食品、御飯糰、麵包等可立即食用的熱門鮮食為主力，熱銷商品如飲料、 CITY 系列飲品也能透過foodpanda外送到家。 foodpanda 自2019年底開始進行生鮮雜貨外送服務，與連鎖超商展開合作，如今正式與連鎖超商 7-ELEVEN 攜手，將四大超商全部納入平台，生鮮雜貨外送版圖深入街邊巷口。

現代社會夜生活豐富，連帶餐飲時間也往後遞延。 foodpanda 觀察平台訂單，發現每日便利商店訂單最高峰時段為晚上8時至凌晨零時。顯見在多數餐廳已打烊休息時，便利商店恰好能補上消費者的深夜採購需求。 foodpanda 進一步觀察消費者商品選擇發現，訂購次數最多的前三名分別為茶葉蛋、鮮奶及洋芋片，另外便利商店常見的各式加熱食品同樣榜上有名，屬於新興後起之秀。本次 foodpanda 與 7-ELEVEN 首波合作上架品項中，除了上述商品之外，也將立即食用的熱門鮮食商品視為主力。消費者若訂購微波食品， 7-ELEVEN 會在門市先行協助加熱，再由 foodpanda 將熱騰騰的鮮食商品外送給消費者，解決年輕學生或外宿小資族家中沒有微波爐等加熱器材無法料理的困擾。

7-ELEVEN 自今年七月起與 foodpanda 攜手合作，提供消費者更多元與便利的消費選擇。目前在平台上架的商品數超過 200 項，商品會依各門市有所不同，而未來會依照商圈需求增加品項。

對於本次合作， foodpanda 台灣董事總經理方俊強表示：「為了滿足消費者深夜覓食與採購需求， foodpanda 自今年 6 月擴大了24 小時營運服務範圍，而 7-ELEVEN 全時段營業、佈點密集且鮮食眾多等優勢強化了 foodpanda 深夜時段的商品選擇，能夠提供消費者更多樣化的 24 小時選購體驗。」為慶祝 7-ELEVEN 正式上線，即日起於 foodpanda 生鮮雜貨專區訂購 7-ELEVEN 商品，消費滿 150 元並輸入活動專屬優惠碼【HI711】，即可現折 30 元。

(科技)