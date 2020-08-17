貨櫃航運業者長榮（2603）第二季財報優於預期，單季EPS為0.66元，第一季受疫情影響，單季小虧，EPS為-0.09元，累計上半年EPS為0.57元。由於美西、美東運價第三季持續走揚，歐洲線也因經濟復甦，運價開始調漲，第三季獲利將優於第二季，不但國內券商掀起調升潮，摩根大通也發布投資報告，評等為Overweight（買進），目標價調升至16元。

長榮第二季每股淨值升至14.93元，17日股價再度攻上漲停，達14.09元，仍屬於低股價淨值比個股。

(工商 )