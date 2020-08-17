長榮Q3看好 外資喊目標價16元 12:472020/08/17 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 進入旺季及客戶搶艙位，長榮Q3看好。（圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃航運業者長榮（2603）第二季財報優於預期，單季EPS為0.66元，第一季受疫情影響，單季小虧，EPS為-0.09元，累計上半年EPS為0.57元。由於美西、美東運價第三季持續走揚，歐洲線也因經濟復甦，運價開始調漲，第三季獲利將優於第二季，不但國內券商掀起調升潮，摩根大通也發布投資報告，評等為Overweight（買進），目標價調升至16元。 長榮第二季每股淨值升至14.93元，17日股價再度攻上漲停，達14.09元，仍屬於低股價淨值比個股。 (工商 ) #長榮 #EPS #單季 #運價 #調升 也許您會感興趣 推薦閱讀 麗清第二季轉盈 樂觀第三季 09:542020/08/17 財經 炎洲轉型有成 業績谷底翻 04:102020/08/17 證券．權證 油價升高 華航Q3獲利恐縮水 04:102020/08/17 產業．科技 權證星光大道－中國信託證券 帆宣H2營收季季高可期 04:102020/08/17 證券．權證 《紡纖股》南緯H2拚轉盈 台南仁德廠區若出售價金上看16億元 09:432020/08/17 財經 億光Q2獲利 14季新高 04:102020/08/17 證券．權證 曜越Q2報喜 EPS賺贏去年全年 04:102020/08/17 證券．權證 地產市場佳 鋼鐵股Q2獲利報喜 04:102020/08/17 證券．權證 《業績-鋼鐵》東和鋼鐵上半年獲利年增近67％ 每股大賺1.18元 12:162020/08/17 財經 美食-KY、瀚宇博 內外資喊進 04:102020/08/17 證券．權證 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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