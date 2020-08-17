臺南將軍吼音樂節盛況空前，16日第二天由徐佳瑩壓軸獻唱，結婚2年的徐佳瑩日前透過臉書宣布懷孕，昨晚是她公布喜訊後首度露面，只見她身穿寬鬆粉色長洋，四肢纖細、絲毫不見孕味，但一抬手仍可見六個月孕肚。徐佳瑩一開場就獻上〈現在不跳舞要幹嘛〉嗨歌，台下粉絲尖叫聲不斷，甚至還有人高舉「恭喜Lala喜得子」，氣氛歡樂。

徐佳瑩宣告懷孕後動態備受關注，昨以一身粉紅色碎花洋裝、腳踩粗跟鞋，不斷跟著節奏搖擺，雖挺著孕肚仍相當賣力；好氣色且全身洋溢著幸福感的徐佳瑩在台上大喊：「這是我跟我兒子要送給你們的！」接著笑說：「〈現在不跳舞要幹嘛〉這首歌原本應該要唱唱跳跳的，但為了給兒子很好的『避震系統』，所以先安靜唱歌！」開口閉口已充滿媽媽經，還提到這次趁演出要來台南玩三天！

除了壓軸的徐佳瑩，昨晚孫盛希、白安、吳汶芳、關詩敏及老王樂隊輪番上陣，第二日演出由人氣樂團老王樂隊打頭陣，一連演唱《這樣就好 這樣就好》等4首歌曲High翻現場；此外，吳汶芳睽違三年再度站上將軍吼舞台，她直呼跟台南特別有緣，去年擔任觀光大使特別到當地拍攝兩天一夜的觀光企劃，有很多漂亮的景點、像潟湖、美術館等地，也推薦有間古蹟式的餐廳，有賣素食、有住宿，非常適合打卡拍照。

徐佳瑩於臺南將軍吼音樂節第二天登台演出。（臺南市觀光傳播局提供）

吳汶芳於臺南將軍吼音樂節第二天登台演出。（臺南市觀光傳播局提供）

(中時 )