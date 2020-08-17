量販店愛買補貨中衛口罩，將在明天(18日)於台中中清路上的水湳店連賣7天，每天上午9點、下午3點、晚上7點三時段販售，中衛口罩顏色有新色「月河藍 (晨曦版)」以及櫻桃紅、天空藍、酷黑，每人限購一盒，售完為止。

新色「月河藍 (晨曦版)」(翻攝自 中衛口罩官網)。

愛買在台中水湳店推出「連7天口罩接力賣」，明天起到下周一(24日)，上午9點、下午3點、晚上7點販售中衛、康乃馨、匠心等MIT口罩。其中最夯的中衛口罩，有櫻桃紅、月河晨曦、天空藍、酷黑4種顏色，一盒價格300元，櫻桃紅是每天限量，新色「月河藍 (晨曦版)」只在周二(18日)及六日(22、23日)限量販售。

除了盒裝醫療口罩，也有中衛「櫻花粉」袋裝口罩，3入39元，3M兒童醫用袋裝口罩，5入49元，一人限購2包。

此外，藥妝店屈臣氏周四(20日)也將販售中衛口罩，有軍綠迷彩、酷黑迷彩2款，一盒30片裝，周五(21日)有潮橘、月河藍 (晨曦版)以及黑配軍綠的袋裝口罩。超商萊爾富今起至22日門市開賣萊潔冰河藍、玫瑰粉。

(中時新聞網)