知名連鎖火鍋品牌「海底撈」常常是大排長龍，到了用餐時間等待入座更是要一個小時以上，而加上不只有京劇變臉可看，更有許多不錯的桌邊服務，讓許多民眾搶著嘗鮮。日前有一位中國大陸知名網紅，前往海底撈拍片，只見她標題寫著「解鎖海底撈新技能：自製手工水餃。第一回包餃子竟獻給了海底撈，哈哈」，影片下方惹來網友的圍剿。

中國大陸知名美食博主「深夜食記」，在微博坐擁35萬的粉絲，本月14日於微博上傳一段她在海底撈內用餐的影片，標題寫著「解鎖海底撈新技能：自製手工水餃。第一回包餃子竟獻給了海底撈，哈哈」，內容教觀眾如何使用海底撈醬料區的材料及寬麵皮，製作水餃，只見她以牛肉醬、香菇醬、沙茶醬、芹菜等各式醬料及肉餡，製成餡料，再放進寬麵皮用「一放、二蓋、三捏」放進鍋中煮熟，完成後將水餃撈起，她說道，「沒想到第一次包水餃，竟然是在海底撈。」

知名網紅至海底撈包水餃，共用了將近8種醬料。（圖／翻攝自微博）

海底撈的醬料都需要另外付費加點，以台灣來說，只酌收50元就能享用。儘管該博主所經營的「深夜食記」並不是第一位在海底撈包水餃網紅，但影片一出還是引發不少網友撻伐，「真絕了馬上快中秋了，要不整兩斤面去海底撈做點月餅吧」、「 我在外面排隊她在裡麵包餃子」、「明目張膽的不要臉、丟那星，海底撈是吃飯的地方不是讓你做飯的」。

不過也有網友歪樓標記海底撈官方說，「你們要不直接賣吧，看來有些人真的很想在海底撈吃餃子」，讓人哭笑不得。

(中時新聞網)