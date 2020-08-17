台南明德外役監獄爆發連姓槍砲彈藥重犯受刑人疑似因與前妻發生感情糾紛，日前趁前往外出工廠工作時越獄。雖然外役監獄被視為受刑人的天堂，但近20年來，還是陸續發生幾起受刑人越獄事件，其中最近的一起，就是發生在2017年11月，一名王姓強盜案受刑人，因為不滿台中監獄獄中管理及自己遭判太重，利用前往農場工作時翻過外牆逃獄，但34個小時內就遭逮回。

據了解，王姓受刑人在2016年因強盜案被判刑5年2月而入監服刑，2017年11月6日下午1點多，王男利用在外役監農場工作的機會，從外牆逃逸，然後搭計程車落跑，下午3點多回到彰化市家中探望妻子和2個還在襁褓中孩子，便一直躲藏在秀水鄉龍騰公園。

警方得知王嫌越獄後佈下天羅地網，研判王男會跟家人聯絡，立刻到王家了解，王妻當時辯稱不知情 、沒聯絡。但警方卻查出，王和妻兩人以電話相約晚餐，妻子騎車到公園載王，騎往鹿港，卻在鹿港被員警認出，警方騎車追逐7公里，才將2人攔 下逮捕。

王落網後大罵司法及獄政管理，痛批被以強盜罪判5年太重，強調又沒傷害到被害人！並指逃獄是不滿台中監獄的管理，強調原本在農 業部服役，表現良好沒違規，卻突然被調到環境部。

他說，在農業部可月領2、3000元，調到環境部每月才2、300元， 怎麼養2個小孩？妻子沒藏匿他，妻子是無辜的，但警方仍依藏匿人犯罪嫌將她送辦。

(中時新聞網)