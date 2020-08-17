康友-KY（6452）繼董事長黃文烈等高層落跑後，再因上周五未如期出具第2季財報，遭證交所依相關營業細則宣布自18日起暫停買賣，受此消息衝擊，股價持續摜殺第7根跌停，今跌停價來到56.6元。

康友-KY曾在2018年10月間，股價衝上538元，取代生技股股王精華，並成為當時台股股后，但隨即爆發董事長黃文烈未事前申報轉讓，偷賣133張股票，此消息傳出，康友股價爆跌，跌續14根跌停，殺到最低點125元，之後，隔年2019年11月股價再拉上282元，但如今已跌到56.6元，約是歷史高價的1/10，投資人恐將面臨虧損求告無門的窘況。

康友-KY在17日跌停但卻有量，至12點半過後成交量867張，較上周四及周五的各91張及63張，增加10多倍，到底是誰在暫停買賣前敲進，備受關注。

另一方面，由於股票即將暫停交易，引起投資不計成本掛賣出，賣盤高掛，至午盤過後，有超過3.63萬張跌停賣單高掛。未來康水可否恢復交易，端視未來第2季財報能否在半年內重新補正，並獲得證交所審核通過並對外正式而定。

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