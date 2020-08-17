華新熔噴布機台目前已經有2台機檯上線，十月將再設置1台，未來每日產量可達5噸以上，可供600萬片口罩使用。(吳建輝攝)

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，未來華新一條龍生產，不僅能穩定控制生產品質，更能掌握產能與供應量。(吳建輝攝)

華新集團日前也與國內十多家生產機台業者，共組「口罩產業整廠輸出聯盟國家隊」，鎖定疫情嚴峻國家，並生產所需設備及原料，協助友邦建置口罩自主生產能力，一起攜手對抗疫情，也為世界做出貢獻。(吳建輝攝)

全球新冠肺炎疫情爆發至今，確診及死亡人數不斷上升，各國積極研發相關解藥或療法，但絲毫未見曙光，口罩成為民眾當今唯一能防範病毒入侵的工具，彰化口罩大廠華新醫料今宣布，將投入「熔噴布」製作，要讓口罩生產變成全部「國產」。

新冠肺炎疫情發展至今，疫情遲遲未得到舒緩，讓口罩需求量節節攀升，華新醫料為了確保防疫期間口罩的「核心原料」也就是負責透氣及過濾的熔噴布不短缺，投入上億經費建置三條熔噴布產線，目前已經有2台機檯上線，十月將再設置1台，未來每日產量可達5噸以上，可供600萬片口罩使用。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，華新口罩為了達成自主一條龍生產，原先已經有22台耳帶機，現在陸續又進28部，來專門生產一般平面醫用口罩，及N95口罩所需耳帶線，未來共有50部機台生產；未來華新一條龍生產，不僅能穩定控制生產品質，更能掌握產能與供應量。

鄭永柱說，華新訂單遍布全球，包含美國、法國、加拿大、日本、新加坡、印度10多國家，現有17條生產線，未來會增加到20，加上耳掛帶、熔噴布等資源自主掌握後，未來日產量可達逾百萬片。

鄭永柱強調，市場需求龐大，華新集團也擴大事業版圖，月初與國內包含口罩、熔噴布、耳帶線以及包裝等十多家生產機台業者，共組「口罩產業整廠輸出聯盟國家隊」，結合國內各產業菁英，與工研院、紡研所及精機中心，鎖定疫情嚴峻國家，並生產所需設備及原料，協助友邦建置口罩自主生產能力，一起攜手對抗疫情，也為世界做出貢獻。

(中時 )