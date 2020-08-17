隨著手機對於現代人的重要性與日俱增，手機裡是否出現越來越多想要藏起來、必須上所不能被其他人知曉的重要秘密或文件呢？上傳免費雲端就通通保証沒事嗎？ 帳號被盜重要資料被勒索的事件層出不窮！多一份在地備份，把重要回憶與隱私通通儲存好，最能有「備」無患！

由台灣新創團隊Maktar民傑資科原創設計的Qubii備份豆腐，主打「手機充電同時自動備份」，上市以來台日美銷量累積突破20萬個。為了提供消費者備份時更高規的隱私需求，8月推出可上鎖的「雙用Qubii Duo備份豆腐」，獨家專利「記憶卡上鎖功能」，用手機App就可以一鍵把microSD記憶卡上鎖，上鎖同時仍可自動備份！還可綁定帳號記憶密碼，不怕忘記密碼！

Maktar民傑資科指出，部分宣稱可加密上鎖的隨身碟，如果記憶卡被拿出來，資料還是被看光光！備份豆腐獨家內建專利英飛凌加密晶片，支援Face ID / Touch ID上鎖功能，支援多重加密技術讓手機在地備份更具安全性與隱密性！本次新品同時推出USB-C 與USB-A 雙規格，推出流行的夜幕綠與薰衣草紫限定色，可同時支援iPhone、iPad 與 Android 手機與平板，簡單好用的使用介面，輕鬆跨平台交換資料！

雙用Qubii Duo備份豆腐上鎖系列8月10日起開始預購，早鳥下單享最低47折起優惠！配合手機快充的需求，Maktar同時推出18W快充充電器＋蘋果認證USB-C to Lightning快充充電線＋雙用備份豆腐的「快充備份大全配」組合優惠，可同時擁有快充與自動備份的雙重快感！早鳥預購優惠到8月31止，心動立馬行動。

(科技)