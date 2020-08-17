日本一名網友常在阿嬤家看到桌上放一個「金字塔」，原本以為是模型，沒想到有一天把金字塔轉面，才發現它原來是已有4、50年歷史的冷氣搖控器。原PO把這個帥氣的搖控器拍下來PO上網，引起網友熱議，有人驚呼：「實在太酷了」。

其他網友也曬出當時「金字塔熱潮」所出現的其他產品。（圖／翻攝自nikopona推特）

原PO「shirona_mazu」在推特曬出一張照片，只見桌上放了一塊體積不小的金字塔，正中央有塊「顯示器」顯示著當前溫度，兩側還有幾個小按鈕，分別寫著「加濕」、「溫度調節」、「風量」等字樣。「雖然我常去阿嬤家，但現在才知道它是42年前的冷氣遙控器，實在太酷了」。

原PO的「古董冷氣搖控器」貼文一出，立即引起廣大網友回應「這種造型真是太帥，現在的冷氣遙控器完敗」、「這個在很久以前的廣告有出現過耶！是「夏普」（SHARP，日本電子產品公司）製造的，原來真的長這樣」。這則貼文也釣出夏普小編幽默回應：「當時是利用古埃及的『金字塔能量』來發動空調的。」

貼文隨後也釣出夏普小編回應「這在當時是利用古埃及的『金字塔能量』來發動空調的。」。不過也有人說：「這個應該是40多年前所製作的，當時『金字塔能量』熱潮席捲全國。一般冷氣是冷氣本身就附有溫度感測器，但這個遙控器上有溫度感測器，是透過遙控器來對冷氣下達溫度調整的指令」、「這種無線遙控器在61年前登場，它會因為強光擅自換台，所以沒有普及著時間演變，一直到25年前，才開始變成現在我們所熟悉的遙控器造型」

(中時新聞網)