以「WEAR TOKYO NOW」為品牌精神的日本流行時尚服飾品牌GU將與人氣動漫《鬼滅之刃》攜手合作推出聯名系列商品。《鬼滅之刃》系列受到廣大歡迎，自1到21冊共累積發行超過8000萬本。GU與《鬼滅之刃》聯名的全系列商品將於8月28日搶先在GU網路商店開始販售，9月4日在全台GU實體店鋪正式販售。

GU與《鬼滅之刃》的聯名系列以廣受各世代關注的動漫世界為靈感，將《鬼滅之刃》當中大受歡迎的角色、標語及具代表性場景融入到T恤設計中，色彩運用啟發自人物的服裝與髮型，創作出具街頭感的時尚單品。

此次GU全新的《鬼滅之刃》聯名系列以「愛」為主題，透過時尚設計演繹出對於家庭成員、師徒之間及對身邊心愛之物的「愛」。該系列包含男、女、童系列服飾，讓全家大小不論外出或休閒時光時都可以盡情感受GU與《鬼滅之刃》聯名系列商品的魅力。

本次GU的《鬼滅之刃》聯名系列的主打單品為帶有象徵和服圖案和角色特徵的設計。此系列商品共16款，包含男裝T恤4款、男裝平口內褲4款、女裝T恤4款、女裝配件1款(網路商店獨家販售)、童裝T恤3款。

(科技)