為保障移工應得工資權益，現行法令已明訂雇主須全額給付移工工資，如移工遇有雇主未全額給付工資，或遭仲介公司超收服務費以外費用情事，均可透過「1955勞工諮詢申訴專線」申訴，並由地方主管機關依法查察，如有違法將依法嚴辦。

勞動部勞動力發展署說明，目前有超過70萬名移工投入國內勞動市場，部分不肖仲介業者要求雇主自移工工資直接扣繳移工仲介服務費，並轉交給仲介業者，或假借扣繳方式，另外增加其他不明借款及虛偽不實的扣款項目，這些導致移工權益受損的行為，經查明屬實，雇主將依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第43條及就業服務法第57條第9款之規定被處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並廢止聘僱許可。另仲介業者更將就超收費用之金額，處10倍至20倍罰鍰，並面臨停業處分。

發展署提醒，雇主除了明列的法定費用外（即全民健康保險費、勞工保險費、所得稅、膳宿費、職工福利金、依法院或行政執行機關之扣押命令所扣押之金額，或依其他法律規定得自工資逕予扣除之項目及金額），其餘全額工資都不得代扣。雇主依勞動契約給付第二類外國人工資，應檢附印有中文及該外國人本國文字之薪資明細表，交予該外國人收存，並自行保存五年。

發展署說明，常見雇主代仲介公司非法向移工扣款之項目有：服務費、國外借款、居留證費、體檢費等，上述費用因非屬法定收取之項目，故發展署呼籲雇主勿代扣非屬法定費用，確保移工能實領其工作薪資，保障移工權益。

(工商 )