搭飛機出國旅行對於台灣人來說是一件稀鬆平常的事情，但實際上一趟飛行的各個環節都是靠不同專業領域的人把關才能完成。亞洲低成本航空領導品牌AirAsia17日宣布，為回饋長久以來支持AirAsia的粉絲與消費者，首度推出「AirAsia小小航空體驗班」的親子活動，邀請親子們體驗一日航空從業人員工作內容，首班將於高雄小港機場開班。

馬來西亞的AirAsia不僅是疫情期間首間舉辦體驗課程的外籍航空，也是首間至高雄小港國際機場開課的航空公司。

「AirAsia小小航空體驗班」將於8月28日於高雄小港國際機場開班，分為上午場跟下午場2場，因防疫與機場人數控制，每場僅開放15位孩童報名，且每位孩童需要至少一位成人同行。在此體驗班中，孩童們可以了解機場第一線地勤人員的每日工作、認識違禁品托運相關規定、登機門廣播要則、體驗機上安全設備示範、以及地勤與空服員制服試穿等活動，課程完畢還可獲得結業證書與AirAsia精美贈品。

同時課程中AirAsia將遵從疾病管制署相關規定，包含活動日期當日起 14 天內(含)有出 / 入境紀錄者不得參與、活動全程需配戴口罩、維持一定社交距離等，以確保孩童健康安全。

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，因疫情關係，AirAsia與機場沒有像平常那麼忙碌，因此希望趁這一段時間讓有航空夢的孩子們，能夠初步了解航空業的工作內容，近距離與地勤、空服員對談，進而培養正確的搭機知識，雖然配合相關規定無法讓孩子們真的登機體驗，但還是相信在此課程中孩子們能夠學到很多平常搭機無法知道的知識，在此也感謝高雄國際航空站給予的協助，接下來我們也計畫能夠在桃園機場舉辦，讓北部的孩子們也可以更了解航空業！

陳長星指出，近幾週許多國家已經恢復國內旅遊，國際邊界的開放也在各地政府規劃中，從而證明航空是復甦經濟不可或缺的橋梁，顯見未來將是新型態的飛行模式，而相當重視旅客安全的AirAsia，在已復飛的東南亞國內線中，除了執行體溫監測等安全措施之外，也採用非觸碰式的網路和手機登機程序等，以確保乘客安全飛行。航空飛行依然是最安全的出行方式之一，而AirAsia已做好各項防疫措施，期待未來與大家在空中相見。

(工商 )