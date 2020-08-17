勞動部於109年辦理第二屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」選拔活動，徵件時間自即日起至109年9月30日下午5時止，總獎金超過130萬元，歡迎企業、非營利組織及從業人員踴躍參賽！

因應少子化及高齡化之人口結構變遷，勞動部推動制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，已於去年12月4日經總統公布，雖然受新冠肺炎疫情影響勞動市場情勢而暫緩施行，但勞動部勞動力發展署（以下簡稱發展署）表示相關政策不因專法暫緩施行而暫停，已完成授權子法法制作業，俟就業情勢復甦後與專法同步施行，也持續推動相關就業促進措施及宣導。

勞動部於2018年首次辦理本獎項，選拔出12家績優單位，發展署表示為鼓勵及宣揚更多單位善用中高齡及高齡人力資源及肯定從事促進中高齡者及高齡者就業事項相關從業人員，今年除了表揚績優企業和非營利組織外，特別增加從業人員組，獲獎者除公開表揚、頒發獎座及獎金外，還能獲得參加國內外交流活動的機會。

為協助有意參選者瞭解獎項內容，發展署將自8月24日起於全臺辦理5場次徵件說明會，會中除了?明獎項選拔作業及評選標準外，並邀請2018年獲獎之績優單位進行分享，讓參加者更能掌握及準備參選資料，歡迎有興趣之單位代表及人員踴躍參加

(工商 )