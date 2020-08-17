南投日前傳出一位婦人因為巧克力囊腫接受診所手術，結果在施打麻醉後發生痙攣，緊急送醫後卻依舊不治身亡。而有麻醉醫師也透過此案例呼籲，大家在簽屬麻醉同意書之前，務必要搞清楚幫你麻醉的人是誰。

有網友在臉書上發文控訴，表示自己的妹妹接受南投一間婦產科診所的巧克力囊腫切除手術。結果在麻醉後發生痙攣，診所馬上施打肌肉鬆弛劑，結果卻導致他妹妹呼吸困難，要插管時卻發現妹妹喉嚨腫大。最後雖然緊急送醫，但是到院前已經無呼吸心跳，經過醫院搶救後，仍然不治身亡。而該名網友則是質疑，從12點通知妹妹近手術準備，到1點半通知他們妹妹出事情，這一個半小時內診所到底對他妹妹做了什麼。

而針對此次事件，麻醉醫師邱豑慶也在臉書專頁上發文提醒，在台灣沒有「麻醉師」這個職稱，合法的醫事人員職稱只有「麻醉醫師」和「麻醉護理師」，他還強調「有人拿麻醉同意書來簽的時候，請務必問清楚，你面前的人是神是鬼。」他也建議網友，可以明確的詢問「請問你是麻醉專科醫師嗎？還是麻醉護理師？」、「請問你麻醉專科醫師編號幾號？」、「請問你整台手術從頭到尾都會在診所嗎？會不會我一睡著你就離開？」等三個問題，來確保幫你施打麻醉的是合格的醫事人員，而不是「自稱麻醉師」的人。

邱豑慶也提供衛福部的醫事查詢系統，告訴各位網友可以從這邊查詢，你所就診的醫院是否有合格的麻醉醫師，如果麻醉科人數為0的就要注意，要特別清楚地詢問醫院，保障自己的就醫品質。

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(中時新聞網)